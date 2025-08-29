Palandöken'de İş Yeri Kurşunlandı: 1 Tutuklama

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için ekipler çalışmalarını sürdürdü.

Soruşturma kapsamında şüpheliler R.Ç. (30) ve M.Ç. (53) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ç. tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çat Yolu Caddesi'nde 26 Ağustos'ta bir iş yeri kurşunlanmış ve saldırıda iş yerinin üzerindeki evin camları da isabet almıştı.