Palandöken'de Ev Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Kümbet Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, M.T'nin (61) öldüğünü belirledi.

M.T'nin cesedi incelemenin ardından morga kaldırıldı.