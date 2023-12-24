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Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir: Hakkari 106, Ergan 90, Palandöken-2 85, Sarıkamış 59, Ilgaz 38, Kartalkaya 35, Uludağ 24, Yedi Kuyular 18, Yalnızçam 13, Hesarek ile Zigana 12, Erciyes 11, Murat Dağı ile Kop 10 ve Denizli 9 santimetre olarak ölçüldü.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 116, Hakkari'de 106, Ergan'da 90, Palandöken-2'de 85, Sarıkamış'ta 59, Ilgaz'da 38, Kartalkaya'da 35, Uludağ'da 24, Yedi Kuyular'da 18, Yalnızçam'da 13, Hesarek ile Zigana'da 12, Erciyes'te 11, Murat Dağı ile Kop'ta 10 ve Denizli'de 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez24.12.2023En düşükEn yüksek
PalandökenKY-10-5
HakkariYKY-5-3
ErganKY-12-3
SarıkamışKY-9-2
IlgazYKY-5-4
KartalkayaYKY-4-2
UludağKY13
YalnızçamYKY-14-2
ZiganaKY-61
ErciyesKY-81
HesarekKKY-9-2
Murat DağıPB-43
KopKY-10-2
DenizliPB-35
(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, PB: Parçalı bulutlu)

Kaynak: AA / Güncel

Kartalkaya Hakkari Erciyes Uludağ Hava Durumu Spor Güncel Haberler

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