Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir: Hakkari 106, Ergan 90, Palandöken-2 85, Sarıkamış 59, Ilgaz 38, Kartalkaya 35, Uludağ 24, Yedi Kuyular 18, Yalnızçam 13, Hesarek ile Zigana 12, Erciyes 11, Murat Dağı ile Kop 10 ve Denizli 9 santimetre olarak ölçüldü.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 116, Hakkari'de 106, Ergan'da 90, Palandöken-2'de 85, Sarıkamış'ta 59, Ilgaz'da 38, Kartalkaya'da 35, Uludağ'da 24, Yedi Kuyular'da 18, Yalnızçam'da 13, Hesarek ile Zigana'da 12, Erciyes'te 11, Murat Dağı ile Kop'ta 10 ve Denizli'de 9 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|24.12.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-10
|-5
|Hakkari
|YKY
|-5
|-3
|Ergan
|KY
|-12
|-3
|Sarıkamış
|KY
|-9
|-2
|Ilgaz
|YKY
|-5
|-4
|Kartalkaya
|YKY
|-4
|-2
|Uludağ
|KY
|1
|3
|Yalnızçam
|YKY
|-14
|-2
|Zigana
|KY
|-6
|1
|Erciyes
|KY
|-8
|1
|Hesarek
|KKY
|-9
|-2
|Murat Dağı
|PB
|-4
|3
|Kop
|KY
|-10
|-2
|Denizli
|PB
|-3
|5