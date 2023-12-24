Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 116, Hakkari'de 106, Ergan'da 90, Palandöken-2'de 85, Sarıkamış'ta 59, Ilgaz'da 38, Kartalkaya'da 35, Uludağ'da 24, Yedi Kuyular'da 18, Yalnızçam'da 13, Hesarek ile Zigana'da 12, Erciyes'te 11, Murat Dağı ile Kop'ta 10 ve Denizli'de 9 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: