Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir: Palandöken-2'de 79, Hakkari'de 69, Sarıkamış'ta 40, Ergan'da 38, Kartalkaya'da 32, Erciyes'te 15, Yalnızçam'da 11, Uludağ'da 8, Denizli'de 7 ve Murat Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 116, Palandöken-2'de 79, Hakkari'de 69, Sarıkamış'ta 40, Ergan'da 38, Kartalkaya'da 32, Erciyes'te 15, Yalnızçam'da 11, Uludağ'da 8, Denizli'de 7 ve Murat Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|14.12.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|-6
|4
|Palandöken-2
|PB
|-3
|5
|Hakkari
|AB
|-11
|3
|Sarıkamış
|AB
|-7
|4
|Ergan
|PB
|-3
|5
|Kartalkaya
|PB
|4
|7
|Erciyes
|P
|1
|9
|Yalnızçam
|PB
|-6
|8
|Uludağ
|KSY
|5
|10
|Denizli
|ÇB
|2
|7
|Murat Dağı
|ÇB
|4
|10