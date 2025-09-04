Haberler

Palandöken'de Dolandırıcılık: Kadın 1.4 Milyon Lira Kayıp

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bir kadını 1 milyon 430 bin lira dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, bir kadını 1 milyon 430 bin lira dolandırdı.

Osman Bektaş Mahallesi'ndeki Gündoğdu G'yi arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, kimlik bilgilerinin çalınmasıyla ilgili operasyon düzenleneceğini söyleyerek para istedi.

Bunun üzerine evindeki yaklaşık 1 milyon 430 bin lira değerindeki altınları bozduran Gündoğdu G, parayı şüphelilerce gönderilen Sami K. adına IBAN numarasına yatırdı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Gündoğdu G. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine gelen polisler, Gündoğdu G'nin parayı yatırdığı bankayla iletişime geçtiklerinde paranın bir kripto varlık alım satım platformuna aktarıldığını belirledi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu

Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafiği tehlikeye soktu! Yolun ortasında uyudu, o anlar kameralarda

Yolun ortasında duran aracın yanına gitti, gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.