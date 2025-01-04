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Palandöken'de Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi

Palandöken'de Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, çığ tatbikatı yerli ve yabancı eğitmenlerle gerçekleştirildi. Yaklaşık 80 kişilik ekip, çığ altındaki malzemeleri bulmak için uygulamalı eğitim aldı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin de yer aldığı Palandöken Dağı'nda yerli ve yabancı eğitmenler tarafından çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün düzenlediği tatbikata, AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ve federasyonun arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 80 kişi katıldı.

Eğitmenler, kursiyerlere senaryo gereği Palandöken Dağı'nın zirvesinden gelen 500 metre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki bir alanda kar altına kalan malzemeyi bulmaya çalıştı.

Ekipler, kar altına konulan bir malzemeyi temsili bir kişi olarak, ellerindeki dedektörlerle yer tespiti yapıp kürekler yardımıyla çıkardı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cansaran Ertaş, AA muhabirine, Palandöken'de daha önce gerçekleşmiş olan çığ hadisesi üzerine tatbikat yaptıklarını söyledi.

Tatbikata yerli ve yabancı eğitmenlerin katıldığını belirten Ertaş, "Katılımcılar çığ altında kalan sporcunun kurtarılmasına yönelik gerçek zamanlı bir tatbikat gerçekleştiriyor. Palandöken, Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri. Bu anlamda kayak merkezinde çığ afetiyle başa çıkmak anlamında gerçek zamanlı bütün ekipler çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Ertaş, çığ hadisesinin hayatın bir gerçeği olduğuna işaret ederek, "Çığın potansiyel olarak gelebilecek katmanının belirlenmesi ve bunun üzerine önlemler alınması ve risk analizlerinin yapılması değerlendiriliyor. Çığ hayatımızın bir gerçeği ve bu anlamda da ekiplerin her zaman hazır olması önem arz ediyor. Bu tarz tatbikatlar aslında bunun önemini ortaya koyuyor. Ekiplerle ölçümler alıp takibini yapıyoruz. Karın gerek mikro gerekse katman yapısıyla ilgili bilgiler alıp bilgisayar ortamında modelleyerek Palandöken'in güvenilir bir kayak merkezi olması adına elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 3. kademe antrenörü Yıldırım Seçmen de teorik eğitimin ardından uygulama yaptıklarını söyledi.

Bölgenin, eğitim ve tatbikat için çok iyi bir alan olduğunu anlatan Seçmen, "Ekibimizde Polonya ile Kırgızistanlı dağ rehberi ve çığ uzmanı var. Buradaki katılımcıları 5 guruba böldük, çığ üzerinde cihazlarımızı sakladık. Her ekip bunları aradı, buldu ve dışarı çıkardık. Birebir güzel bir uygulama imkanı bulduk. Tatbikatlar çok önemli ama öncesinde kayan insanları bilgilendirmek çok daha önemli." ifadesini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç ise yurt içi ve dışından deneyimli eğitmenler eşliğinde yaklaşık 80 kişiyle hem teorik hem de uygulamalı çığ eğitimi yaptıklarını, başta AFAD ve Ejder 3200 arama kurtarma ekibi olmak üzere birçok ekibin bu tatbikata katıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel
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