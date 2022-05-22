Palandöken'de 'babalar' yarışı - Haberler

PALANDÖKEN Kayak Merkezi'nde 22 Mayıs'ta erken ' Babalar Günü' kutlaması kutlaması çerçevesinde 'babalar kayak yarışı' yapıldı. Dereceye girenlere para ödülü verildi.

Havaların giderek ısınması ile kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'e ilgi daha arttı. Çeşitli mesleklerden 50 kişilik grup, kış turizminin gözde kayak merkezi Palandöken'in Kuzey pistinde düzenlenen 'babalar yarışı' ile farklı bir gün yaşadı. Haziran ayına kısa bir süre kala halen yer yer 2 metre karın bulunduğu Palandöken'in Ejder doruğuna gondol liftle çıkan kayakseverler, yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki pistte yarışarak kaymanın keyfini çıkardı. Yakıcı güneşin altında kurulan kapıları slalom yaparak tek tek geçen sporcular dereceye girmek için ter döktü. Dereceye girenlere para ödülleri verildi.

3. Ensar Çinik