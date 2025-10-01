Palandöken'de Altın Hırsızlığı: Yeğen ve Nişanlısı Gözaltında

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, teyzesinin 1 milyon 250 bin lira değerindeki altınlarını çaldığı iddiasıyla yeğen ve nişanlısı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden Ö.D. (40) yatak odasında sakladığı 1 milyon 250 lira değerindeki altınlarının yerinde olmadığını anlaması üzerine durumu polise bildirdi.

Yapılan çalışmalarda, Ö.D'nin altınlarının, yeğeni N.B. (18) ile nişanlısı K.A. (19) misafirliğe geldikten sonra kaybolduğu belirlendi.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, N.B'nin teyzesi mutfaktayken yatak odasına girdiğini ve altınları alarak nişanlısı K.A'ya verdiğini tespit etti.

N.B. ile altınları Diyarbakır'da bozdurduğu tespit edilen K.A. ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.