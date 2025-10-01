Haberler

Palandöken'de Altın Hırsızlığı: Yeğen ve Nişanlısı Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, teyzesinin 1 milyon 250 bin lira değerindeki altınlarını çaldığı iddiasıyla yeğen ve nişanlısı gözaltına alındı. Altınların kaybolması sonrası yapılan araştırmalar, şüphelilerin kimliğini ortaya çıkardı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, teyzesinin 1 milyon 250 bin lira değerindeki altınlarını çaldığı iddiasıyla yeğen ve nişanlısı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde ikamet eden Ö.D. (40) yatak odasında sakladığı 1 milyon 250 lira değerindeki altınlarının yerinde olmadığını anlaması üzerine durumu polise bildirdi.

Yapılan çalışmalarda, Ö.D'nin altınlarının, yeğeni N.B. (18) ile nişanlısı K.A. (19) misafirliğe geldikten sonra kaybolduğu belirlendi.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, N.B'nin teyzesi mutfaktayken yatak odasına girdiğini ve altınları alarak nişanlısı K.A'ya verdiğini tespit etti.

N.B. ile altınları Diyarbakır'da bozdurduğu tespit edilen K.A. ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyiz

Meclis'te üstüne basa basa söyledi: Bir dejavuya izin vermeyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep

İki kardeşin boğazını kesen caniden duruşmada tuhaf talep
YÖK Başkanı Özvar duyurdu: Üniversiteyi 3 yılda bitirmek mümkün olacak

Eğitimde köklü değişiklik! 3 yılda mezun olma imkanı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.