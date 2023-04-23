Palancıoğlu, Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi'ne katılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Fas'da düzenlenecek Avrupa- Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) toplantısına Türkiye Ulusal heyetini temsilen katılacak.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Fas'ın Rabat kentinde 25 Nisan günü gerçekleşecek ARLEM toplantısında 11 ili etkileyen deprem hakkında bilgilendirme yapacağını bildirdi.

Belli aralıklarla Strazburg'da veya farklı ülkelerde yapılan toplantılarda yer alarak Türkiye'nin hakları ve menfaatlerini savunacak şekilde gerekli temasların sağlandığını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği'nin bölgesel ve yerel meclis toplantısı Fas'ın Rabat ilinde gerçekleştirilecek. Buraya ülkemizi temsilen ben de katılacağım. 6 Şubat depremiyle ilgili ülke temsilcilerini bilgilendireceğiz. Bu deprem çok büyük bir alanı kapsadığı için 105 ülkeden yardım geldi. 16 uluslararası yardım kuruluşu da arama kurtarmaya destek vermişti. Son durum ve ülkemizin yapmış olduğu çalışmalar hakkında Avrupa Birliği Bölgeler Meclisi Toplantısı'nda Türkiye'yi temsilen bir konuşma yapacağım. Yapacağımız temaslar ülkemiz adına hayırlı olsun."