PALALI SABRİ'YE FUHUŞ ÇETESİ SORUŞTURMASINDA 248 YIL HAPİS İSTEMİ

Sabri Çelebi'nin Beyoğlu ve Beşiktaş'taki eğlence mekanlarına 13 Eylül 2021 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve fuhuşa zorlandığı iddia edilen 62 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken 6 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, yabancı uyruklu 8 kadın "mağdur", örgüt lideri olduğu iddia edilen firari şüpheli Sabri Çelebi dahil 10 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı. "Palalı Sabri" lakaplı Sabri Çelebi liderliğindeki suç örgütünün Beşiktaş ve Beyoğlu'nda gece kulüplerinde yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırdıkları, bu kadınların pasaportlarına el koyarak bir yerleşkede zorla tutup buradan özel araçlarla gece kulüplerine götürdükleri, konsomatrislik ve para karşılığında cinsel ilişkiye zorladıkları kaydedildi.

FAS UYRUKLU KADINLARIN PASAPORTLARI ELLERİNDEN ALINDI

VIP ARAÇLARLA GECE KULÜPLERİNE GÖTÜRÜLDÜLER

TÜRKLER GECE KULÜPLERİNE ALINMADI

CEZA İSTEMLERİ

Şüphelilerden 6'sının "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "İnsan ticareti yapma" ve "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından toplamda 102 yıldan 244 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, bir şüphelinin ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edilirse şüpheliler, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel