PALALI SABRİ'YE 104 YILDAN 248 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

GEZİ Parkı olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran ve 'Palalı Sabri' olarak da bilinen Sabri Çelebi'nin Fas-İstanbul arasında "fuhuş hattı" kurduğu iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.