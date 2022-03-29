Son dakika haber: 'Palalı Sabri'nin kardeşinin de arasında bulunduğu çatışmaya ilişkin davada 3 tahliye

ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - ORTAKÖY'de geçtiğimiz yıl iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan çatışmada 4 kişinin yaralanmasına ilişkin aralarında 'Palalı Sabri' adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin kardeşi Mehmet Emin Çelebi'nin de bulunduğu 5'i tutuklu toplam 22 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Naryaprağı, Remzi Özmemiş ve Veysel Kaya ile başka suçtan tutuklu Yağız Önal, Mehmet Emin Çelebi getirildi. Bazı tutuksuz sanıklar duruşmaya katılırken, bazıları ise bulundukları şehirlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

'SADECE KORKUP GİTSİN DİYE BİR EL SIKTIM'

"BEN PALALI SABRİ'NİN KARDEŞİYİM DİYEREK ATEŞ ETTİ"

"BELİNDEKİ SİLAHI ÇIKARIP BANA DOĞRU 2-3 EL ATEŞ ETTİ"

3 SANIĞA TAHLİYE KARARI

İDDİANAME

İddianamede, müşteki şüpheli Mehmet Emin Çelebi ile dosyası ayrılan 18 yaşından küçük M.Ç.'nin ikinci grupta yer alan 21 şüpheliye karşı 'Zincirleme şekilde silahla yaralamaya teşebbüs', 'Zincirleme şekilde silahla birden fazla kişi tarafından tehdit' suçlarından toplamda 3 yıl 4 ay 15 günden 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Müşteki şüpheli Mehmet Emin Çelebi'nin şüpheliler Erkan Çiftçi, Ozan Yolaçam ve Veysel Kaya'ya karşı 'Zincirleme şekilde hakaret' suçundan ayrı ayrı 7 ay 15 günden 1 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. Mağdur şüpheli Mustafa Remzi Bucak'ın şüpheliler Mehmet Emin Çelebi, Mikail Apaydın ve Emre Avşar'a karşı 'Zincirleme şekilde hakaret' suçundan 7 ay 15 günden 1 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel