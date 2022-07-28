Pakistanlı yetkililer, Broad Peak'te kaybolan İngiliz askerin öldüğünü düşünüyor Pakistanlı yetkililer, ülkenin kuzeyinde Karakurum Dağları'ndaki Broad Peak zirvesine tırmanırken kaybolan İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine mensup Gordon Henderson'un kurtulma ihtimalinin olmadığını bildirdi. Pakistanlı yetkililer, ülkenin kuzeyinde Karakurum Dağları'ndaki Broad Peak zirvesine tırmanırken kaybolan İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine mensup Gordon Henderson'un kurtulma ihtimalinin olmadığını bildirdi. Ulusal basındaki haberlere göre, 8 bin 51 metre yükseklikteki Broad Peak'e tırmanırken kaybolan Henderson, 19 Temmuz'dan bu yana aranıyor. Pakistanlı yetkililer, kötü hava koşulları ve dağcının yanındaki sınırlı kaynaklar hesaba katıldığında Henderson'un kurtulma ihtimalinin olmadığını belirtti. 8 bin 611 metre yükseklikteki K2 Dağı'ndan inişte kaybolan Kanadalı Richard Cartier ve Avustralyalı Matthew Eakin'in cansız bedenlerine dün ulaşılmıştı. Gilgit-Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 6 zirveye ev sahipliği yapıyor. Güncel AA / Muhammet Nazım Taşcı Toros Dağları England Güncel Haberler

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