Pakistanlı Yetkili: Çin'in Optimize Edilmiş Kovid-19 Müdahalesi, Küresel Turizmin Toparlanmasına Yardımcı Olacak

Pakistanlı bir yetkili, Çin vatandaşlarının denizaşırı seyahatleri üzerindeki kısıtlamaları kaldıran ve sınır ötesinde görevli personel değişimini teşvik eden Çin'in yeni düzenlenen Kovid-19 müdahale stratejisinin, küresel turizmin toparlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Pakistanlı bir yetkili, Çin vatandaşlarının denizaşırı seyahatleri üzerindeki kısıtlamaları kaldıran ve sınır ötesinde görevli personel değişimini teşvik eden Çin'in yeni düzenlenen Kovid-19 müdahale stratejisinin, küresel turizmin toparlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

SES 1 (İngilizce): AFTAB UR REHMAN RANA, Pakistan Turizm Departmanı Şirketi (PTDC) İdari Müdürü:

"Çin, pandemi başlamadan önce dünyanın geri kalanı için büyük bir dış turizm pazarı olmuştu.

Bence bu (Çin'in optimize edilmiş Kovid-19 müdahale stratejisi) çok önemli bir karar.

Bence bu karar, küresel turizm ekonomisini çok olumlu yönde etkileyecek. Çünkü bu, dünyanın geri kalanının turizmi destekleme konusundaki güvenini geri kazanmasına çok yardımcı olacak."

Rana, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) Pakistan'daki turizm beldelerini turistlerin erişimine açtığını ve Pakistan'ın turizm sektörünün gelişmesinde hayati rol oynayacağını ifade etti.

SES 2 (İngilizce): AFTAB UR REHMAN RANA, Pakistan Turizm Departmanı Şirketi (PTDC) İdari Müdürü:

"CPEC, Pakistan'daki farklı iş merkezlerine ve çeşitli kentlere erişimi geliştirdi. Bu geliştirilmiş yol, Pakistan'daki turistik bölgelere erişimi de kolaylaştırdı.

Yani bu yıl, Kovid-19 pandemisi nedeniyle yaklaşık iki (üç) yıllık kesintinin ardından iyi bir başlangıç olacak. Bu yıl iyi şekilde başlayacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor. (XHTV)