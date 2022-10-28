Pakistanlı Uzman: Çin, Fuarlar Aracılığıyla Dışa Açılmada İlerliyor

Beşinci Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) 5- 10 Kasım tarihlerinde Shanghai'da yapılması planlanıyor.

Pakistanlı bir uzman, CIIE gibi fuarların, Çin'in ortak büyüme için devasa pazarını daha fazla açma yolunda kararlılığını gösterdiğini söyledi.

SES 1 (İngilizce): FAHEEM SARDAR, Pakistan'ın ulusal güvenlik bölümünde kıdemli politika uzmanı:

"Çin'in sürekli fuar düzenlemesi, bölge ve dünya için daha geniş ekonomik planlarıyla bağlantılı.

Çin sorumlu olmaya çalışıyor. ve bu fuarlar aracılığıyla kendini diğer ülkelere açıyor. Aynı zamanda, diğer ülkelerle kemikleşmiş ilişkileri olan diğer ekonomilere alternatifler sunuyor.

Çin'in, diğer ülkelerin Çin ile ticarete daha fazla çekilebilmesi için sürekli olarak ihtiyaç hissettiği noktalarda kendini yeniden şekillendirmeye çalıştığını görüyoruz."

Sardar'a göre, fuar Pakistan için de bir fırsat sunuyor.

SES 2 (İngilizce): FAHEEM SARDAR, Pakistan'ın ulusal güvenlik bölümünde kıdemli politika uzmanı:

"Shanghai'daki CIIE, Pakistan'ın dünyaya neler sunabileceğini sergilemesi ve aynı zamanda Çin'in Pakistan'a daha fazla neler sunabileceğini anlaması için bir fırsat sunuyor. Bu her zaman iki yönlü bir ticaret.

Çin, gerek proje gerekse finansal yollarla bölge ülkelerinin birbirleriyle bütünleşmelerine yardımcı olmaya çalışıyor, ekonomiyi güçlendirmeye çalışıyorlar. Ekonomi anahtardır. Ekonomi yerleştikten sonra diğer şeyler de gelecektir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor.(XHTV)