Pakistanlı İlaç İthalatçıları İyi Kalitesinden Dolayı Çin Ürünlerini Övüyor

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kısa süre önce düzenlenen iki günlük Pakistan İlaç ve Sağlık Fuarı'nda Pakistanlı ilaç ithalatçıları Çin ürünlerinden övgüyle söz etti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kısa süre önce düzenlenen iki günlük Pakistan İlaç ve Sağlık Fuarı'nda Pakistanlı ilaç ithalatçıları Çin ürünlerinden övgüyle söz etti.

Merkezi Lahor'da bulunan United Chemicals şirketinin satış müdürü Muhammed Salman, Çin'in ilaç ve sağlık endüstrisinin çok büyük olduğunu ve pek çok seçenek sunduğunu söyledi.

SES 1 (İngilizce): MUHAMMED SALMAN, Lahor merkezli Birleşik Kimyasallar Şirketi Satış Müdürü:

"Gerçekten de fiyatları pazarlığa açık ve Pakistanlı işletmeler açısından çok uygun fiyatlar. İşlerine çok bağlılar. Bu yüzden Çin'i tercih ediyoruz. Çin endüstrileri çok büyük endüstriler ve birçok seçeneğe, satılacak çok sayıda ürüne sahipler. Bu yüzden ana ithalatımız, yüzde 75'in üzerinde ithalatımız Çin'e bağlı."

Pakistan menşeili Servex Şirketler Grubu Genel Müdürü Muhammed Iqbal, Çin ürünlerinin iç piyasadaki ürünlere kıyasla daha kaliteli ve uygun fiyatlı olduğunu söyledi.

SES 2 (İngilizce): MUHAMMED İQBAL, Pakistan'ın Servex Şirketler Grubu Genel Müdürü:

"Çin'in işimizdeki payı yüzde 50. Tüm laboratuvar cihazlarını Çin'den ithal ediyoruz. Ürettiğimiz birçok üründe ana hammadde Çin'den ithal ediliyor. Aynı kaliteyi Çin'den alabileceğimiz için diğer ülkelerden memnun değiliz. Çin'den çok memnunuz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İslamabad'dan bildiriyor. (XHTV)