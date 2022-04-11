Pakistanlı Hıristiyanlar Palmiye Pazarı'nı Kutladı
Xinhua - Güncel
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LAHOR, 11 Nisan (Xinhua) — Pakistan'ın Lahor kentinde Pakistanlı Hıristiyanlar Palmiye Pazarı kutlamalarına katılıyor, 10 Nisan 2022. Paskalya'dan önceki Pazar gününe denk düşen bir Hristiyan bayramı olan Palmiye Pazarı, Kutsal Hafta'nın başlangıcına işaret ediyor. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)
LAHOR, 11 Nisan (Xinhua) — Pakistan'ın Lahor kentinde Pakistanlı Hıristiyanlar Palmiye Pazarı kutlamalarına katılıyor, 10 Nisan 2022. Paskalya'dan önceki Pazar gününe denk düşen bir Hristiyan bayramı olan Palmiye Pazarı, Kutsal Hafta'nın başlangıcına işaret ediyor. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)
Xinhua / Güncel