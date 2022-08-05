Pakistanlı generalin, BAE ve Suudi Arabistanlı yetkililerle IMF'yi görüştüğü öne sürüldü

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kamar Cavid Bacva'nın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistanlı yetkililerle, Uluslararası Para Fonu (IMF) programını görüştüğü iddia edildi.

Geo News televizyonundaki haberde, Orgeneral Bacva'nın BAE ve Suudi Arabistanlı yetkililerle IMF programını görüştüğü ve Pakistan için olumlu gelişmelerin beklendiği öne sürüldü.

Söz konusu gelişme, Bacva'nın ülkenin iflasa düşmemesi için IMF'nin 1,17 milyar dolarlık krediyi bir an önce serbest bırakması konusunda ABD yönetiminden yardım istediği iddiasının ardından yaşandı.

Nikkei Asia gazetesinin 29 Temmuz'da ABD ve Pakistanlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Orgeneral Bacva'nın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ı arayarak IMF'nin Pakistan'a temin edeceği kredinin hızlandırılması konusunda Washington yönetiminden destek istediği öne sürülmüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, başkent İslamabad'da yaptığı basın toplantısında, Bacva ile Sherman'ın görüştüğünü doğrularken, ikilinin ekonomi hakkında konuşup konuşmadıklarını bilmediğini söylemişti.

IMF kredisi

Ülke, IMF'nin 1,17 milyar dolarlık krediyi henüz serbest bırakmaması sebebiyle ciddi bir döviz kıtlığıyla karşı karşıya bulunuyor.

Bu durum, ülkenin Sri Lanka'nın ardından iflasa düşebileceği konusunda endişelere yol açıyor.

Pakistan, IMF ile 14 Temmuz'da 1,17 milyar doların serbest bırakılması konusunda anlaşma yapmıştı. Söz konusu kredinin serbest bırakılması için IMF Guvernörler Kurulunun onayı gerekiyor.