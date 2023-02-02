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Pakistanlı gazeteci, "devlet kurumlarına karşı nefret söylemi"nden gözaltına alındı

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Pakistanlı gazeteci, 'devlet kurumlarına karşı nefret söylemi'nden gözaltına alındı

Pakistanlı gazeteci ve televizyon sunucusu İmran Riaz Han, devlet kurumlarına karşı nefret söyleminde bulunduğu gerekçesiyle Lahor'da gözaltına alındı.

Pakistanlı gazeteci ve televizyon sunucusu İmran Riaz Han, devlet kurumlarına karşı nefret söyleminde bulunduğu gerekçesiyle Lahor'da gözaltına alındı.

Dawn gazetesindeki habere göre, gazeteci Han'ın avukatı Mian Ali Aşfak, müvekkilinin Lahor Allame İkbal Havalimanı'nda Federal Soruşturma Bürosu (FIA) yetkililerince gözaltına alındığını söyledi.

Han'ın devlet kurumlarına karşı nefret söyleminde bulunduğu ve halk ile kamu kurumları arasında sorun çıkarmak istediği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtiliyor.

Eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), gazeteci Han'ın gözaltına alınmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Gazeteci Han, Temmuz 2022'de halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasından gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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