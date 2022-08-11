Pakistanlı denizciler, tekneleri batan 9 Hint balıkçıyı kurtardı Pakistanlı denizciler, Umman Denizi'nde tekneleri batan 9 Hint balıkçıyı kurtardı. Pakistanlı denizciler, Umman Denizi'nde tekneleri batan 9 Hint balıkçıyı kurtardı. Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 9 Ağustos'ta içerisinde 10 mürettebat bulunan bir teknenin Umman Denizi'nde battığı ve telsizden yapılan kurtarma çağrısına cevap verildiği belirtildi. Açıklamada, yakındaki bir ticaret gemisinden bölgeye giderek yardım etmesinin istendiği ve 9 Hint mürettebatın ticaret gemisine alınarak kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait bir gemi ve 2 helikopterin olayın yaşandığı bölgeye gittiği belirtilen açıklamada, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Güncel AA / Muhammet Nazım Taşcı Umman Denizi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Pakistanlı denizciler, tekneleri batan 9 Hint balıkçıyı kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.