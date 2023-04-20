Pakistanlı Bakan Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne Yönelik Negatif Algıları Reddetti

İSLAMABAD, 20 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Ahsan İkbal, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin "borç tuzağı" olduğu yönündeki algıya karşı çıkarak bu yaklaşımın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ruhunu çarpıttığını söyledi.

İSLAMABAD, 20 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Ahsan İkbal, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin "borç tuzağı" olduğu yönündeki algıya karşı çıkarak bu yaklaşımın Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ruhunu çarpıttığını söyledi.

İkbal, Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yerel halk, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin son derece olumlu etkileri olduğuna tanıklık edebilir" dedi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) şeklinde Pakistan'ı içerecek şekilde genişleten Çin'i takdir ettiğini söyleyen İkbal, CPEC'in Pakistan'a enerji, altyapı, telekomünikasyon ve endüstriyel işbirliği alanlarında büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

CPEC kapsamında Pakistan'ın Gwadar Limanı'nın serbest bölgesiyle ve Çinli şirketlerin yatırımlarıyla bölgede önde gelen bir ticaret merkezi olma yolunda ilerlediğini söyleyen İkbal, Pakistan'ın stratejik konumu ve ticaret potansiyeli sayesinde Gwadar Limanı'ndan Çin'e daha kısa sürede mal sevk edebildiğini sözlerine ekledi.

Bakan, hükümetin en önemli önceliğinin, katma değer yaratma ve kalkınma açısından muazzam potansiyeli olan madencilik sektörü başta olmak üzere daha fazla özel sektör yatırımı çekmek olduğunu dile getirdi.

İkbal, CPEC projelerinin ilerlemesi ve uygulanmasının denetlendiğini ve görevdeki hükümetin projeleri zamanında tamamlamaya kararlı olduğunu vurguladı.