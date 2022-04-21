Pakistanlı alim Osmani, Taliban'dan kız çocukları için okulların açılmasını istedi - Haberler

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Pakistanlı alim Osmani, Taliban'dan kız çocukları için okulların açılmasını istedi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistanlı alim Osmani, Taliban'dan kız çocukları için okulların açılmasını istedi

Pakistan'ın eski şeriat mahkemesi yargıcı ve Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesi Başkan Yardımcısı Mufti Taki Osmani, Taliban'a, kız çocukları için okulların açılması çağrısında bulundu.

Pakistan'ın eski şeriat mahkemesi yargıcı ve Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesi Başkan Yardımcısı Mufti Taki Osmani, Taliban'a, kız çocukları için okulların açılması çağrısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Osmani, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'ye yazdığı mektupta, kadınların eğitimi ve kız çocukları için okulların yeniden açılmasına duyulan ihtiyaca vurgu yaptı.

Mektubunda, kadınların sorunlarıyla ilgilenilmesinin önemli olduğunu ifade eden Osmani, düşmanlarının bunu bir propaganda aracı olarak kullandığını belirtti.

Osmani, İslam'ın kadına karşı olduğu yönündeki izlenimin kırılması gerektiğini, karşılıklı istişareyle buna çözüm bulunabileceğini kaydetti.

Taliban geçici hükümeti, ilkokulların kız öğrenciler için açık olduğunu, ortaokul ve liselerin ise ikinci bir emre kadar bekleyeceğini, bu kurumların, okul üniformasının şeriat, Afgan gelenekleri ve kültürüne uygun tasarlanmasının ardından açılacağını duyurmuştu.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Pakistan, Taliban, Karaçi, İslam, Güncel, Haberler

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