Pakistanlı alim Osmani, devlete karşı savaşanları 'isyancı' olarak tanımladı

Pakistan Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesi Başkan Yardımcısı Mufti Taki Osmani, İslamabad yönetiminin terör örgütü kabul ettiği Pakistan Talibanı'na (TTP) atıfta bulunarak, yayınladığı fetvada devlete karşı silahlı mücadeleye girişenleri "isyancı" olarak tanımladı.

Pakistan Karaçi Darul Ulum Korangi İslam Üniversitesi Başkan Yardımcısı Mufti Taki Osmani, İslamabad yönetiminin terör örgütü kabul ettiği Pakistan Talibanı'na (TTP) atıfta bulunarak, yayınladığı fetvada devlete karşı silahlı mücadeleye girişenleri "isyancı" olarak tanımladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Uluslararası İslam Üniversitesi tarafından organize edilen bir konferansta çevrimiçi konuşma yapan Osmani, ulusal güvenlik güçlerine karşı savaşmanın ve devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmanın İslam hukuku kapsamında "haram" ve yasaklanmış olduğunu ve bunların "cihat" ile hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı.

Osmani, İslamabad'ın terör örgütü kabul ettiği TTP'ye atıfta bulunarak, yayınladığı fetvada devlete karşı silahlı mücadeleye girişenleri "isyancı" olarak tanımladı.

Osmani'nin yayınladığı fetva, konferansta bulunan çeşitli ekollerden ulema tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

TTP lideri Nur Vali Mesud, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Pakistanlı dini alimler bizim cihat istikametimizin yanlış olduğuna inanıyorlarsa onların rehberliğine açığız." diye konuşmuştu.

Terör saldırıları arttı

TTP, son dönemde saldırılarını artırdı.

TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.