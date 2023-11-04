Pakistanlı akademisyenlerden İsrail'e destek veren Batılı ülkelere "ikiyüzlülük" tepkisi

Pakistanlı uzman ve akademisyenler, Ukrayna'daki savaşta "insani değerleri, insan hakları hukukunu" öne çıkararak Rusya'ya karşı çıkan Batılı devletlerin, Gazze'deki siviller söz konusu olduğunda İsrail'in yanında yer aldığını belirterek, bunun ikiyüzlülük olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Pakistanlı uzman ve akademisyenler, Ukrayna'daki savaşta "insani değerleri, insan hakları hukukunu" öne çıkararak Rusya'ya karşı çıkan Batılı devletlerin, Gazze'deki siviller söz konusu olduğunda İsrail'in yanında yer aldığını belirterek, bunun ikiyüzlülük olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Pakistanlı uzman ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını, bunun bölgeye etkisini ve Batılı ülkelerin sivilleri kasıtlı olarak hedef alan İsrail'e destek olmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Uzman gazeteci Akhtar Jamal, İsrail'in 1948'den bu yana "Büyük İsrail" hayalini gerçekleştirmek için çalıştığını ifade ederek, bu ülkenin Filistin topraklarını sistematik şekilde gasp ettiğini söyledi.

Jamal, İsrail'in hastaneleri, ambulansları ve hatta Birleşmiş Milletler (BM) sağlık merkezlerini hedef aldığını vurgulayarak, büyük güçlerin toplantılar ve tartışmalar yaptığını ve masum sivilleri kurtarmak için hiçbir somut adım atmadığını ifade etti.

Savaşı durdurmanın bir yolu bulunamazsa devam eden çatışmanın bölge ülkeleri üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğine dikkati çeken Jamal, "İnsanlığa karşı işlenen suçları durduracak ve iki devletli çözümü hayata geçirecek gerçek bir misyona sahip 'Uluslararası Barış Gücü'ne' acilen ihtiyaç vardır." dedi.

Jamal, Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz saldırısının ardından İsraillilerin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce masum sivili öldürerek tüm kırmızı çizgileri aştığını dile getirerek, "Batılı liderler İsrail'in halkını savunma hakkı olduğunu savunuyor. Eğer bu argüman kabul edilirse, Filistinlilerin de kendi halklarını ve topraklarını savunmak için aynı haklara sahip olmaları gerekir." diye konuştu.

"Batılı ülkeler Gazze'de öldürülen siviller konusunda sessiz" vurgusu

Akademisyen Dr. Muhammed Ziyaur Rahman ise Filistin'de olup bitenlerin insanlık dışı olduğunu dile getirerek, İsrail'in yaptıklarının bedelinin ödetilmesi gerektiğini vurguladı.

Rahman, Ukrayna'da ölen sivillere karşı Rusya'ya tepki gösteren Batılı ülkelere atıfta bulunarak, Avrupalı ülkelerin İsrail'in saldırılarına destek çıktığını ve Gazze'de öldürülen siviller karşısında sessizliğe büründüğünü anlattı.

"Bu, Filistin halkına karşı işlenen bir soykırım"

Uluslararası İslam Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Farid Barohi, İsrail'in zulmüne karşı durulması gerektiğini dile getirerek, " İsrail, sivilleri öldürüyor, çocuklara saldırıyor, hastanelere, camilere, kiliselere, ambulanslara bomba atıyor." dedi.

Barohi, bölgede yaşananların bir an önce durdurulması gerektiğini ifade ederek, "Bu, Filistin halkına karşı işlenen bir soykırım." diye konuştu.

Dünya genelinde İsrail ürünlerine karşı yapılan boykot çağrılarına destek veren Barohi, İsrail'e destek, mühimmat ve yemek veren Batılı ülkelerin ürünlerinin de boykot edilmesi gerektiğini vurguladı.

Barohi, Batılı ülkelerin çifte standardına tepki göstererek, Ukrayna'daki çatışmada insani değerleri, insan hakları hukukunu öne çıkararak Rusya'ya karşı çıkan Avrupalı devletlerin Gazze'deki masumlar söz konusu olduğunda İsrail'in yanında yer aldığını ve bunun ikiyüzlülük olduğunu kaydetti.

Pakistanlı Kayser Ali Han ise ABD'nin ve Avrupalı devletlerin İsrail'in sivillere yönelik zalimliklerine sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Han, bu konuda İslam ülkelerinin bir araya gelmesi ve İsrail'e karşı somut bir duruş sergilemesi gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.