Pakistan'dan Yemen'in toprak bütünlüğüne destek

Pakistan, Yemen'deki şiddetin yeniden artmasından endişe duyduğunu belirterek, Yemen'in toprak bütünlüğüne destek verdi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Yemen'deki kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için diyalog ve diplomasi çağrısında bulunuldu.

Pakistan, Yemen'de şiddetin yeniden tırmanmasından endişe duyduğunu bildirerek, ülkenin birliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemen'deki durumdan endişe duyulduğu belirtildi.

Yemen'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaların desteklendiği vurgulanan açıklamada, Pakistan'ın gerilimin düşürülmesine yönelik bölgesel çabaları memnuniyetle karşıladığı ve bu kapsamda Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Pakistan'ın Yemen meselesinin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesine yönelik desteğini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Yemen halkı ile bölgesel aktörlerin, bölgedeki istikrarı güvence altına alacak kapsayıcı ve kalıcı bir çözüm için birlikte çalışması temennisinde bulunuldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, dün Yemen'in talebi doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Yemen topraklarındaki askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı. BAE ise Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerini feshettiğini duyurmuştu.

Yemen'de 2014'ten bu yana devam eden çatışmalar, ülkede ciddi bir insani krize yol açarken, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki deniz ticareti ile bölgesel güvenlik dengeleri üzerinde de doğrudan etkiler oluşturuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümete destek verdiğini belirtirken, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen siyasi çözüm girişimleri ise aralıklarla devam ediyor.

Bölge ülkeleri, Yemen'de kalıcı bir barışın sağlanmasının Orta Doğu, Kızıldeniz havzası ve Afrika Boynuzu'nun istikrarı açısından kritik önem taşıdığına işaret ediyor.

