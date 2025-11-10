Pakistan Yatırım Bakanı: Çin'in Deneyimlerinden Faydalanmalıyız

İSLAMABAD, 10 Kasım (Xinhua) -- Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 2025 Sangam Gala etkinliğinde konuşma yapan Pakistan Yatırım Bakanı Qaiser Ahmed Şeyh, 6 Kasım 2025.

Pakistan Yatırım Bakanı Qaiser Ahmed Şeyh, Pakistan'ın sürdürülebilir büyüme ve ortak refahını sağlamak adına Çin'in kalkınma deneyiminden ders çıkarması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta İslamabad'da Çin'in Pakistan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 2025 Sangam Gala'da ana konuk olarak konuşan Şeyh, Çin'in yüz milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarma başarısının, insan odaklı kalkınmanın küresel bir örneği olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)