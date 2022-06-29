Pakistan, yaptırımlar uygulanmazsa Rusya'dan petrol ithal etmeye istekli - Haberler

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Pakistan, yaptırımlar uygulanmazsa Rusya'dan petrol ithal etmeye istekli

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan, yaptırımlar uygulanmazsa Rusya'dan petrol ithal etmeye istekli

Pakistan Enerji Bakanı Yardımcısı Musadık Mesud Malik, uluslararası yaptırımların uygulanmaması halinde İslamabad'ın Rusya'dan petrol ithal etmeye istekli olduğunu bildirdi.

Pakistan Enerji Bakanı Yardımcısı Musadık Mesud Malik, uluslararası yaptırımların uygulanmaması halinde İslamabad'ın Rusya'dan petrol ithal etmeye istekli olduğunu bildirdi.

Geo News televizyonuna konuşan Malik, Pakistan'ın Rusya'dan ucuz petrol ithal etme fikrine açık olduğunu söyledi.

Malik, İmran Han liderliğindeki eski hükümet döneminde İslamabad ile Moskova arasında ucuz petrol ithalatı konusunda resmi bir anlaşma yapılmadığını ancak Pakistan'dan Rusya'ya konuyla ilgili bir mektup gönderildiğini ifade etti.

İktidara gelmelerinin ardından koalisyon hükümetinin konuyu takip etmeye çalıştığını vurgulayan Malik, ancak Rusya'dan bir cevap almadıklarını dile getirdi.

Malik, uluslararası yaptırımların uygulanmaması halinde İslamabad'ın Rusya'dan petrol ithal etmeye istekli olduğunu kaydetti.

Öte yandan Pakistan Enerji Bakanlığı, ülkedeki rafinerilerin yöneticilerinden Rusya'dan petrol ithal etmeye dair maliyet fayda analizi, ödeme yöntemi ve ham madde miktarı ve derecesiyle ilgili konularda bakanlığa analiz sunmalarını istedi.

Haziranda Pakistan'ın petrol ithalatı son 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Pakistan'ın petrol ithalatı mayısta 630 bin ton, haziranda ise 700 bin ton olarak gerçekleşti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

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