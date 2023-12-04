Pakistan ve Suudi Arabistan, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile İslamabad arasında serbest ticaret anlaşmasının onaylanmasını sağlayacak yatırım yöntemleri konusunda fikir birliğine vardı.

Pakistan ve Suudi Arabistan Serbest Ticaret Anlaşması İçin Fikir Birliğine Vardı

Pakistan ve Suudi Arabistan'ın, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile İslamabad arasında serbest ticaret anlaşmasının onaylanmasını sağlayacak yatırım yöntemleri konusunda fikir birliğine vardığı bildirildi.

Dawn gazetesindeki habere göre, geçici hükümet Ticaret Bakanı Gohar Ejaz, Suudi Arabistan'da KİK ile İslamabad arasında imzalanması beklenen serbest ticaret anlaşmasının yatırımla ilgili kısımlarına son halini vermek için görüşmeler yürütüyor.

Pakistan ve Suudi Arabistan, KİK ile İslamabad arasında serbest ticaret anlaşmasının onaylanmasını sağlayacak yatırım yöntemleri konusunda fikir birliğine vardı.

Bakan Ejaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, anlaşmanın Pakistan ile KİK arasında ekonomik bağları güçlendireceğini ve ticaret ve yatırım için yeni fırsatlar doğuracağını vurgulayarak, anlaşmanın kısa zamanda imzalanmasını umduğunu belirtti.

Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Murtaza Solangi ise anlaşmanın onaylanması halinde bunun, KİK'in son 15 yılda herhangi bir ülkeyle imzalayacağı ilk ticaret ve yatırım anlaşması olacağını kaydetti.

Görüşmelere 2004'te başlamıştı

Pakistan ve KİK, Ağustos 2004'te serbest ticaret anlaşmasını görüşmek üzere bir çerçeve anlaşması imzalamış ancak sonraki yıllarda sadece birkaç müzakere gerçekleştirilmişti. KİK ve Pakistan uzun bir sürenin ardından 2021'de görüşmelere yeniden başlamıştı.

Geçen sene her iki taraf da Pakistan'ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Katar ve Kuveyt'in yer aldığı altı ülkeli bloğa ihracatını arttırmasına yardımcı olabilecek bir anlaşmanın imzalanması olasılığını incelemek üzere teknik düzeyde görüşmeler gerçekleştirmişti.

Çin, Malezya ve Sri Lanka ile serbest ticaret anlaşmasına sahip Pakistan, Türkiye, İran, Endonezya ve Morityus ile de mal ticareti anlaşmaları imzalamıştı.