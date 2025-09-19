Haberler

Pakistan ve Suudi Arabistan'dan Savunma Anlaşması Sonrası Diğer Ülkeler İlgili

Pakistan Başbakan Yardımcısı Muhammed İshak Dar, Suudi Arabistan ile imzalanan savunma anlaşmasının ardından başka ülkelerin de benzer anlaşmalar yapmak istediğini açıkladı. Dar, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Suudi Arabistan ile imzalanan savunma anlaşmasının ardından başka ülkelerin de benzer anlaşmalar yapmak istediğini söyledi.

Dawn gazetesinin haberine göre Dar, İngiltere'nin başkenti Londra'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Henüz bir şey söylemek için erken ancak bazı ülkeler bu tür bir anlaşmaya girmek istiyor." dedi.

Dar, Suudi Arabistan ile imzalanan paktın "bir günde yapılmadığını, aylar süren çalışmaların sonucu" olduğuna işaret ederek, "Her iki tarafın da çok memnun olduğunu düşünüyorum. Açık konuşalım: Suudi Arabistan, yaptırımlar gibi zor zamanlarda bizim yanımızda durdu. Onların desteği çok anlamlı ve önemliydi." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 17 Eylül'de "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması" imzalamıştı.

Başkent Riyad'da imzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında savunma işbirliğini geliştirmeyi, herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırmayı hedeflediği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
