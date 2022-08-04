Pakistan ve Singapur, ikili ticaret ve ekonomik iş birliğini artırmak istiyor Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ve Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, yaptıkları görüşmede ikili ticaretin ve ekonomik iş birliğinin artırılmasında mutabık kaldı. Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ve Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, yaptıkları görüşmede ikili ticaretin ve ekonomik iş birliğinin artırılmasında mutabık kaldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de bulunan Zerdari, Singapurlu mevkidaşı Balakrishnan ile bir araya geldi. ???????Görüşmede, ikili iş birliği ve diyalog ele alınırken, küresel ve bölgesel meseleler üzerindeki karşılıklı çıkarlar görüşüldü. İki bakan, yaptıkları görüşmede ikili ticaretin ve ekonomik iş birliğinin artırılmasında mutabık kaldı. Güncel AA / Muhammet Nazım Taşcı Mevlüt Çavuşoğlu Punom Pen Singapur Pakistan Güncel Haberler

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