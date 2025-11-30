Pakistan ve Mısır Ekonomik İlişkileri Güçlendiriyor

Pakistan ile Mısır, ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirme taahhüdünü yeniden teyit etti.

Pakistan'ın Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, resmi ziyaret kapsamında İslamabad'a gelen Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında Dar, ticaret potansiyelini artırma ve iş bağlarını güçlendirme konusuna odaklandıklarını belirtti.

Dar, Abdulati'nin ziyaretinin "ekonomi, savunma ve kültür alanlarında ikili ilişkileri derinleştirme konusundaki ortak taahhüdü yansıttığını" söyledi.

İkili ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla 250 Pakistanlı şirketin yer aldığı listenin Mısır ile paylaşılacağı bilgisini veren Dar, ayrıca yeni Pakistan-Mısır İş Konseyinin kurulacağını dile getirdi.