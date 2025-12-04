Pakistan ve Kırgızistan, çeşitli alanlarda 15 işbirliği anlaşması imzaladı

Haberler

Pakistan ve Kırgızistan, ticaret, enerji ve sağlık alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla 15 mutabakat zaptı imzaladı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Pakistan ve Kırgızistan ticaret, enerji ve sağlık başta olmak üzere çok sayıda alanda işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 15 mutabakat zaptı imzaladı.

Pakistan'ın Dawn gazetesinin haberine göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, dün iki günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Caparov'un katılımıyla gerçekleşen törende iki ülke ticaret, enerji ve sağlık başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye yönelik 15 mutabakat zaptı imzaladı.

Şerif, Kırgızistan'dan cumhurbaşkanı seviyesinde ülkesine 20 yıl aradan sonra ilk kez bir ziyaret yapıldığına işaret ederek, "Bu, kardeş iki ülke açısından kabul edilemez bir boşluktu ancak hiçbir şey için geç değildir." dedi.

Başbakan Şerif, Caparov'u "İslamabad'daki ikinci evinize" hoş geldiniz sözleriyle selamlarken ziyaretin ilişkileri "tüm alanlarda yeni bir ivmeye kavuşturacağına" inandığını söyledi.

Öte yandan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar da Caparov ile bir araya gelerek Pakistan'ın Kırgızistan ile ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Dar, Caparov'a ziyaret kapsamında Pakistan liderliğiyle yapacağı görüşmeler, iş insanlarıyla temasları ve geniş kapsamlı işbirliği görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

İki ülke, temmuz ayında yapılan görüşmelerde, ikili ticaret hacminin 100 milyon dolara çıkarılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Taraflar, ağustos ayında ise kripto para, blokzincir teknolojisi ve dijital finans alanlarında işbirliğini artırma konusunda mutabakata varmıştı.

Pakistan ve Kırgızistan, aynı zamanda Çin, Rusya, Hindistan ve İran'ın da yer aldığı Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) üye.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
