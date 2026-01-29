Haberler

Pakistan Başbakanı Şerif, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel barışın sağlanması konularını ele aldı.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgesel barış, güvenlik ve kalkınmanın sağlanması için diyalog ve diplomatik temasların önemine dikkati çekti.

İki lider, Pakistan ile İran arasındaki tarihi bağlara vurgu yaparak, ikili ilişkilerin tüm alanlarda güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Şerif, ayrıca ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede bölgesel durumun ele alındığını ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
