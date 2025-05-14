Pakistan ve Hindistan'dan Karşılıklı Diplomatik Sınır Dışı

İSLAMABAD/YENİ DELHİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan ve Hindistan, birbirlerinin birer diplomatını karşılıklı olarak sınır dışı etme kararı aldıklarını duyurdu. İki ülke de söz konusu diplomatları casusluk faaliyetlerinde bulunmakla suçladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamaya göre İslamabad'daki Hindistan Yüksek Komisyonu'nda görev yapan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan eden Pakistan, Hindistanlı diplomatın 24 saat içinde ülkeyi terk etmesi istedi.

Açıklamada bakanlığa çağrılan Hindistan Maslahatgüzarı'na kararla ilgili resmi nota verildiği ve Hindistan misyonuna personellerinin diplomatik sorumluluklarıyla uyumlu olmayan eylemlerden kaçınmalarını sağlama çağrısı yapıldı.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre ise Hindistan hükümeti de daha önce yaptığı açıklamada Yeni Delhi'deki Pakistan Yüksek Komisyonu'nda görev yapan bir diplomatın sınır dışı edildiğini, ilgili diplomattan 24 saat içinde ülkeyi terk etmesinin istendiğini duyurdu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "istenmeyen kişi" ilan edilen Pakistanlı diplomatın "Hindistan'daki resmi statüsüyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulunduğu" ifade edildi.