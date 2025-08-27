Pakistan ve Hindistan'dan İsrail'in Gazze'deki Gazeteci Saldırısına Sert Tepki

Pakistan ve Hindistan, İsrail'in Gazze'de 5 gazeteciyi hedef alan saldırısını "vahşi" ve "şoke edici" ifadeleriyle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırısı "vicdansız ve vahşi" olarak nitelendirilerek, sivillerin ve gazetecilerin hedef alınmasının uluslararası insan hakları, insancıl hukuk ve basın özgürlüğünün ağır ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, " Pakistan, uluslararası topluma İsrail'i bu vahşi suçlardan dolayı hesap vermeye çağırıyor ve İsrail'in cezasızlığına son verecek somut adımlar atılmasını istiyor." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Pakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İsrail'in Suriye'deki askeri eylemleri de kınandı.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı biçimde Suriye'ye yönelik saldırılarını en güçlü şekilde reddediyoruz." denildi.

Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne desteğin yinelendiği açıklamada, küresel güçlere İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırmasının önüne geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Hindistan: Gazetecilerin öldürülmesi şoke edici

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal ise yazılı açıklamasında, "Gazetecilerin öldürülmesi şoke edici ve son derece üzücüdür. Hindistan, çatışmalarda sivil kayıplarını her zaman kınamaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun, 25 Ağustos sabahı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste düzenlediği iki saldırıda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.