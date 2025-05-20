Pakistan ve Hindistan Askerlerini Keşmir'de Yeniden Konumlandırıyor

Pakistan ve Hindistan Askerlerini Keşmir'de Yeniden Konumlandırıyor
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Pakistan ve Hindistan, 10 Mayıs'taki ateşkesin ardından, askerlerini 30 Mayıs'a kadar Keşmir bölgesindeki sınır hattında yeniden konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardı.

Pakistan ile Hindistan, askerlerinin 30 Mayıs'a kadar Keşmir bölgesindeki sınır hattında yeniden konuşlandırılması konusunda mutabık kaldı.

Geo News'ün ismini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı habere göre, Pakistan ile Hindistan arasında 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkese varılmasının ardından, İslamabad ve Yeni Delhi gerginliği yatıştıracak bir adım daha attı.

Ateşkesin ardından sağlanan barış dönemi kapsamında Pakistan ile Hindistan, iki ülkenin askerlerinin Keşmir bölgesindeki fiili sınır Kontrol Hattı'nda (LoC) 30 Mayıs'a kadar aşamalı olarak yeniden konuşlandırılması konusunda uzlaştı.

Hindistan'ın 6 Mayıs'ta Pakistan'a yönelik saldırılar başlatması ve iki ülke arasındaki gerilimin kızışmasının ardından, iki ülkenin askerleri, Keşmir sınırında normal pozisyonlarından ayrılıp sınır hattına daha yakın yerlere konuşlandırılmıştı.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçede "Sindoor" kelimesi, "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

Öte yandan iki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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