Pakistan ve Hindistan Arasında Gergin Ateşkes
Nükleer silahlara sahip iki komşu ülke olan Pakistan ve Hindistan, haftalardır süren çatışmaların ardından gergin bir ateşkes sağlamayı başardı. Pakistan'daki vatandaşlar, ülkesinin ölçülü askeri tepkisi ile gerilimin tırmanmasının önlenmesinden memnuniyet duyuyor.
MULTAN, 13 Mayıs (Xinhua) -- Nükleer silahlara sahip iki komşu ülke Pakistan ve Hindistan, haftalardır süren çatışmaların ardından gergin bir ateşkes sağladı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaşayan halk, ülkesinin ölçülü askeri tepkisinden gurur duyduklarını belirtmelerinin yanı sıra gerilimin tırmanmasının önlenmesinden de memnuniyet duyuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel