Pakistan ve Hindistan Arasında Gergin Ateşkes

MULTAN, 13 Mayıs (Xinhua) -- Nükleer silahlara sahip iki komşu ülke Pakistan ve Hindistan, haftalardır süren çatışmaların ardından gergin bir ateşkes sağladı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaşayan halk, ülkesinin ölçülü askeri tepkisinden gurur duyduklarını belirtmelerinin yanı sıra gerilimin tırmanmasının önlenmesinden de memnuniyet duyuyor.