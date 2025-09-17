Pakistan ve Filistin Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması

Pakistan ile Filistin arasında sağlık alanındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Pakistan Sağlık Hizmetleri, Düzenleme ve Koordinasyon Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Sağlık Bakanı Seyid Mustafa Kemal, Filistin'in İslamabad Büyükelçisi Zuhair Dar Zaid'i başkent İslamabad'da ağırladı.

Görüşme sonrasında ortak basın açıklamasında bulunan Kemal ve Zaid, Pakistan ve Filistin arasında sağlık alanındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Pakistan'ın organ nakli, ortopedik cerrahi, endoskopik ultrason, yanıklar ve plastik cerrahi ve bulaşıcı hastalıklar gibi tıp alanlarındaki kapasitesini geliştirme konusunda Filistin'e yardım edeceği kaydedildi.