Pakistan ve Ermenistan Diplomatik İlişkiler Kurmayı Ele Alıyor
Pakistan ve Ermenistan hükümetleri, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulması konusunu görüşmek üzere bir araya gelecek. Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, bu konuda Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile "samimi" bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Dar, ülkesinin, Ermenistan ile diplomatik ilişkiler kurulması konusunu değerlendirdiğini belirtti.
Dar, "Pakistan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkiler kurulması konusunu ele almayı kararlaştırdık" ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel