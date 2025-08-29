Pakistan ve Ermenistan Diplomatik İlişkiler Kurmayı Ele Alıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan ve Ermenistan hükümetleri, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulması konusunu görüşmek üzere bir araya gelecek. Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, bu konuda Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

??????? Pakistan ve Ermenistan hükümetlerinin, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulması konusunu ele alacağı bildirildi.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile "samimi" bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Dar, ülkesinin, Ermenistan ile diplomatik ilişkiler kurulması konusunu değerlendirdiğini belirtti.

Dar, "Pakistan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkiler kurulması konusunu ele almayı kararlaştırdık" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Randevu talep etti! Ali Koç, takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor

Takımın başına Mourinho'dan daha ünlüsünü getiriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.