Pakistan ve Ermenistan Diplomatik İlişkiler Kurmayı Ele Alıyor

??????? Pakistan ve Ermenistan hükümetlerinin, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulması konusunu ele alacağı bildirildi.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile "samimi" bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Dar, ülkesinin, Ermenistan ile diplomatik ilişkiler kurulması konusunu değerlendirdiğini belirtti.

Dar, "Pakistan ile Ermenistan arasında diplomatik ilişkiler kurulması konusunu ele almayı kararlaştırdık" ifadesini kullandı.