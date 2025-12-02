Haberler

Pakistan ve Çin Ortak 'Savaşçı-9' Tatbikatına Başladı

Güncelleme:
Pakistan ve Çin orduları, terörizmle mücadele kapsamında işbirliğini artırmak için 'Savaşçı-9' adlı ortak tatbikata başladı. Açılış töreninde iki ülke ordularının üst düzey yetkilileri yer aldı ve tatbikatın amacı, modern savaş taktiklerini paylaşmanın yanı sıra operasyonel uyumluluğu artırmak.

Pakistan ve Çin orduları, terörizme karşı işbirliğini artırmak amacıyla "Savaşçı-9" adlı ortak tatbikata başladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile terörizmle mücadelede işbirliğini artırmak için her yıl yapılan tatbikatların 9'uncusunun başladığı duyuruldu.

Açıklamada, Pakistan'ın Pencap eyaletindeki bir askeri merkezde dün düzenlenen açılış törenine iki ülkenin ordularından üst düzey yetkililer ve birliklerin katıldığı belirtildi.

"Savaşçı-9" adı verilen ortak tatbikatta terörizmle mücadeleye odaklanıldığı ifade edilen açıklamada, ordular arasında operasyonel uyumluluğu artırma ve modern savaş taktiklerini paylaşmanın amaçlandığı kaydedildi.

Pakistan ve Çin'in savunma alanında uzun yıllardır işbirliği yaptığına dikkati çekilen açıklamada, iki ülkenin bölgesel barışa, istikrara ve güvenliğe yönelik ortak taahhütlerinin bu tatbikatla yinelendiğine işaret edildi.



