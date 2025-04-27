Pakistan ve Çin Dışişleri Bakanları Görüşerek İkili İlişkileri Ele Aldı

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesinde bölgesel konuları ve ikili ilişkileri ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Dar, Çinli mevkidaşı Vang ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dar, görüşmede, Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından gerginliğin sürdüğü Hindistan'ın "tek taraflı yasa dışı eylemlerini ve Pakistan'a karşı asılsız propagandasını kesin dille" reddetti.

Destekleri için Çin'e teşekkür eden Dar, Pakistan'ın Çin ile "demir gibi sağlam dostluğuna olan bağlılığını" yineledi.

Dar ve Vang, barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için her düzeyde yakın iletişim ve işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

?Pahalgam terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin " Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.