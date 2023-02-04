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Pakistan ve Bangladeş, ikili işbirliğini görüştü

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Pakistan ve Bangladeş, ikili işbirliğini görüştü

Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hina Rabbani Khar ile Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, ikili işbirliği konularını ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Hina Rabbani Khar ile Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, ikili işbirliği konularını ele aldı.

Radio Pakistan'ın haberine göre, Sri Lanka'nın 75. ulusal bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde başkent Kolombo'da bulunan Khar, Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen ile bir araya geldi.

Khar, iki ülke arasında artan ticari ilişkilerden duyduğu memnuniyeti vurgulayarak, Dakka ile İslamabad arasında ekonomi, ticaret, yatırım, turizm ve iki ülke halkları arasındaki bağların artırılmasının önemine dikkati çekti.

Görüşmede, özellikle ekonomi ve ticaret alanında ikili işbirliği konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Hina Rabbani Khar Mevlüt Çavuşoğlu Bangladeş Pakistan Güncel Haberler

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