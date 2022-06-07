Pakistan ve Almanya, Afganistan'daki krizin engellenmesi için birlikte çalışacak - Haberler

Pakistan ile Almanya'nın Afganistan'daki insani krizin bertaraf edilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, resmi ziyaret için ülkede bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile heyetler arası toplantının ardından başkent İslamabad'da basın toplantısı düzenledi.

Baerbock, burada yaptığı açıklamada, sınırın ötesindeki durumun korkunç olduğunu ifade ederek, Taliban'ın ülkeyi çöküşe götürdüğünü söyledi.

Ailelerin çocuklarını nasıl besleyeceğini bilmediğini belirten Baerbock, kızların eğitim haklarından mahrum olduğunu dile getirdi.

Baerbock, kadınların büyük çoğunluğunun kamu yaşamının dışında tutulduğunu vurgulayarak, muhalif seslerin ise şiddetle baskılandığına işaret etti.

Dünyanın, Taliban'a yanlış yönde gittiğine dair açık bir mesaj göndermesi gerektiğine dikkati çeken Baerbock, bu yolda gittikleri sürece normalleşmeye ve Taliban'ı Afganistan'ın meşru yöneticisi olarak tanımaya yer olmadığını kaydetti.

Afganistan'a şartlı ekonomik destek

Baerbock, Afganistan halkını terk edemeyeceklerini vurgulayarak, İslamabad ile Afganistan'daki krizin hafiflemesi için özellikle çocuk ve kadınlar başta olmak üzere Afgan halkına insani yardım yapmayı sürdüreceklerini belirtti.

Afganistan'da insani bir felaket ile karşı karşıya olduklarını ve bu sebeple insani yardımı sürdürdüklerine işaret eden Baerbock, her türlü ekonomik desteğin Taliban'ın insan haklarını ele alma şartıyla yapılması gerektiğini belirtti.

Dünyaya " Ukrayna'nın yanında durun" çağrısı

Baerbock, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sadece uluslararası düzenin temelini tehdit etmediğini, Moskova'nın buğday ihracatı üzerindeki kısıtlamaları ve Ukrayna'nın stoklarını ele geçirmesinin gıda fiyatlarını hızla artırdığını vurguladı.

Savaşın sadece Avrupa'yı değil tüm dünyayı tehdit ettiğini dile getiren Baerbock, uluslararası toplumun söz ve eylemlerle Ukrayna'nın yanında durması ve Kiev'in toprak bütünlüğünü savunması gerektiğini ifade etti.

BM'nin Keşmir'deki çalışmalarına destek

Baerbock, Keşmir meselesiyle ilgili olarak tüm insan haklarının garanti altına alınması için Birleşmiş Milletlerin Keşmir'deki çalışmalarını desteklediklerini dile getirdi.

Hindistan ile Pakistan'a yapıcı yaklaşımın ilişkileri geliştirmek için tek yol olduğunu ifade eden Baerbock, şubat 2021'de Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir sınırındaki ateşkes anlaşmasını olumlu bir adım olarak gördüklerini ve daha fazlasını beklediklerini kaydetti.

Afganistan'da istikrar vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanı Zerdari de Pakistan'ın on yıllardır Afganistan'dan gelen aşırılıkçılık ve terör ile karşılaştığını ifade ederek, bu sebeple Afganistan'da istikrar ve barış ortamını diğer ülkelerden daha çok istediklerini söyledi.

Annesi eski Başbakan Benazir Butto'ya atıfta bulunan Zerdari, kendisinin de bir terör kurbanı olduğunu dile getirdi.

Zerdari, kendisinin veya bir başkasının Afganistan'daki mevcut yönetimle ilgili görüşleri ne olursa olsun Afganistan'daki insani kriz ve ekonomik çöküşün engellenmesi için birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

Taliban'a uluslararası topluma verdiği sözleri tutması konusunda çağrı yapan Zerdari, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak Pakistan'ın pozisyonunda bir değişiklik olmadığına, barış arayışı için diyalog ve diplomasiye işaret etti.

Pakistan ile Almanya, Afganistan'daki insani krizin bertaraf edilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

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