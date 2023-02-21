Pakistan ve Afganistan sınırında binlerce tır sürücüsü, hudut kapısının açılmasını bekliyor

Pakistan ve Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı'nın 19 Şubat'tan bu yana kapalı olması sebebiyle sınırın her iki tarafında binlerce tır sürücüsü mahsur kaldı.

Pakistan ve Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı'nın 19 Şubat'tan bu yana kapalı olması sebebiyle sınırın her iki tarafında binlerce tır sürücüsü mahsur kaldı.

Geo News televizyonundaki habere göre, 19 Şubat'ta Taliban geçici hükümetinin tek taraflı olarak hudut kapısını kapatması üzerine Torkham Sınır Kapısı'nda uzun tır kuyrukları oluştu.

Pakistan-Afganistan Ortak Ticaret ve Endüstri Odası Başkanı Ziya'ül Hak Sarhadi, sınırın kapalı olmasının her iki ülkenin tacirlerine önemli ölçüde zarar verdiğini söyledi.

Sarhadi, 19 Şubat'tan bu yana sınırın her iki tarafında 6 binden fazla tırın mahsur kaldığını belirterek, tırlarda bekleyen taze gıdaların çürüme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve bu durumun zarara yol açacağını vurguladı.

Bazı tır şoförlerinin farklı sınır kapılarına yönlendirildiğini aktaran Sarhadi, bununla birlikte şoförlerin diğer hudut noktalarına gitme konusunda güvenlik endişesi taşıdığını ifade etti.

İki ülke yetkilileri arasında hudut kapısının açılması için görüşmeler sürüyor.

Torkham Sınır Kapısı'nda Pakistan ve Afganistan hudut birlikleri, henüz belirlenemeyen bir sebeple dün birbirlerine ateş açmıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pakistanlı yetkili, Afganistanlı hasta ve refakatçilerin geçerli seyahat dokümanı olmadığı için ülkeye alınmadığını ve Taliban'ın da sınır kapısını 19 Şubat'ta kapattığını belirtmişti.

Taliban geçici hükümetinin Torkham Sınır Kapısı'ndaki yetkilisi Molla Muhammed Sıddık ise Pakistan'ın taahhütlerine bağlı kalmadığı gerekçesiyle sınır kapısını kapattıklarını açıklamıştı.

Sınır birlikleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor

İki ülkenin sınır güçleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Çaman-Spin Boldak Sınır Kapısı'nda da 11 ve 15 Aralık 2022'de 5 gün arayla kanlı biten çatışmalar yaşanmıştı.

Saldırılarda en az 8 kişi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştı.

Pakistan-Afganistan sınırı 2 bin 670 kilometreden oluşuyor ve iki ülke arasında 18 sınır geçişi bulunuyor.

Çaman ve Torkham sınırları, en yoğun geçiş noktaları olarak öne çıkıyor.