Pakistan ve Afganistan Sınır Yönetimi İçin İşbirliğini Güçlendiriyor

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, Afganistan geçici hükümeti İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani ile sınırların yönetimi ve bölgesel istikrarın sağlanması için işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu değerlendirdi.

Geo News kanalının haberine göre, Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi, resmi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Kabil'de, Afganistan geçici hükümeti İçişleri Bakan Vekili Hakkani ile bir araya geldi.

Görüşmede, terörizmi önlemek, ortak sınırları daha etkili bir şekilde yönetmek ve bölgesel istikrarı sağlamak için ikili işbirliğini güçlendirme konusu ele alındı.

Barış içinde yaşama, bölgesel istikrarın ve iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin öneminin vurgulandığı görüşmede, terörle mücadeleye de odaklanıldı.

Görüşmede, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi ve sınır ötesi geçişlerin düzenlenmesi için stratejiler ele alınırken, Pakistan'da yasa dışı olarak ikamet eden Afgan vatandaşlarının geri gönderilmesi süreci de konuşuldu.