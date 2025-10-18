Haberler

Pakistan ve Afganistan Müzakereleri için Doha'da Bir Araya Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan ve Afganistan delegeleri, taraflar arasındaki çatışmaların ardından Katar'ın başkenti Doha'da müzakerelere başlamak üzere toplandı. Müzakereler, ateşkesin uygulanması ve sınırda barışın sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek.

Pakistan ve Afganistan delegelerinin, taraflar arasındaki çatışmaların ardından yapılacak müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya geldiği bildirildi.

Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmalar ve alınan ateşkes kararının ardından Doha'da müzakere görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda, müzakerelere katılmak üzere iki ülke Savunma Bakanları Doha'ya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise müzakerelerin Pakistan adına Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf tarafından yürütüleceği belirtilerek, "Görüşmeler, Pakistan-Afganistan sınırında barış ve istikrarı yeniden tesis etmek için alınacak acil önlemlere odaklanacak." ifadesi kullanıldı.

Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmaların ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkesin, taraflar arasında Katar'ın başkenti Doha'da başlaması beklenen müzakerelerin sonuna kadar uzatıldığı belirtilmişti.

Pakistan-Afganistan arasındaki gerilim

İslamabad, "Pakistan Talibanı (TTP) örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

11 Ekim'de Afgan güvenlik güçleri sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı. Ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin, TTP konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, "terör örgütü" olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını belirtiyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif şekilde kullanıyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Eşinin aracına takip cihazı taktıran koca yakayı ele verdi

Aracında bulduğu gibi polise koştu! Şüpheli tanıdık çıktı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirket belli oldu

Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini sattığı şirketi açıkladı
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Tomografideki görüntü şoke etti! Zehir tacirleri yakayı böyle ele verdi

Tomografideki görüntü şoke etti! Yakayı böyle ele verdiler
Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto

Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto
Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a

Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı

Görüntü Türkiye'den! Olanı biteni çaresizce izlediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.