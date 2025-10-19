Haberler

Pakistan ve Afganistan Acil Ateşkes Anlaşmasına Vardı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Doha'da yapılan görüşmeler sonucunda Pakistan ve Afganistan, ateşkes anlaşması sağlayarak kalıcı barış ve istikrar için adımlar attı.

DOHA, 19 Ekim (Xinhua) -- Pakistan ve Afganistan, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan görüşmelerde acil ateşkes konusunda anlaşmaya vardı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda taraflar, iki komşu ülke arasındaki düşmanlıkların sona erdirilmesi ve kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik mekanizmaların kurulması konusunda anlaştı.

Açıklamada iki tarafın, ateşkesin kalıcı olması ayrıca güvenilir ve sürdürülebilir şekilde uygulanmasını sağlamak için önümüzdeki günlerde görüşmelere devam edecekleri, bunun da her iki ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu adımın Pakistan ve Afganistan arasındaki sınır gerginliğini hafifletmeye ve bölgede sürdürülebilir barış için sağlam bir zemin oluşturmaya yardımcı olmasının umulduğu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
