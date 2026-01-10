Haberler

Pakistan ile ABD'nin ortak askeri tatbikatı devam ediyor

Pakistan ve ABD orduları, terörle mücadele odaklı 'Inspired Gambit 2026' adlı ortak askeri tatbikata başladı. Tatbikat, iki hafta sürecek ve karşılıklı anlayış ile birlikte çalışabilirliği güçlendirmeyi hedefliyor.

Pakistan ve ABD orduları, terörle mücadeleye odaklanan "Inspired Gambit 2026 (İlham Veren Hamle)" adlı iki hafta devam edecek ortak askeri tatbikatı sürdürüyor.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) konuya ilişkin yapılan açıklamada, tatbikatın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Pabbi bölgesinde bulunan Ulusal Terörle Mücadele Eğitim Merkezinde (NCTC) başladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, terörle mücadeleye odaklanan ve 13'üncüsü düzenlenen "Inspired Gambit 2026" tatbikatının 9 Ocak'ta başladığı ve iki hafta süreceği belirtildi.

Tatbikatın, terörle mücadele alanındaki tecrübelerin paylaşılması yoluyla "karşılıklı anlayış ve birlikte çalışabilirliği" güçlendirmeyi hedeflediği ifade edilen açıklamada, terörle mücadele kapsamındaki operasyonlar için gerekli taktik, teknik ve prosedürlerin daha da geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, bu tür tatbikatların, güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak, askeri standartları geliştirmek ve iki ülkenin de terörle mücadele ortamlarında faaliyet gösterme kapasitesini güçlendirmek açısından "hayati önem" taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Haberler.com
