Pakistan ve ABD Hava Kuvvetleri Ortak Eğitim ve İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu, ABD'de üst düzey askeri yetkililerle görüşerek askeri eğitim, tatbikat ve teknoloji paylaşımını güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Pakistan ve ABD hava kuvvetleri askeri eğitim, ortak tatbikat ve teknoloji paylaşımı gibi alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu ABD'ye resmi ziyarette bulundu.

Açıklamada, Sidhu'nun ziyaret kapsamında ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David W. Allvin de dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkili ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD ve Pakistan hava kuvvetlerinin askeri eğitim, ortak tatbikat ve teknoloji paylaşımı gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldığı ifade edilen açıklamada, tarafların üst düzey askeri temasları sürdürme konusunda da anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Sidhu'nun ziyareti iki ülkenin savunma ilişkilerinde "stratejik bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var

10 bin lira için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi

Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray'dan teklif aldım
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.