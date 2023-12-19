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Pakistan ve ABD, bölgesel güvenlik işbirliği konularını ele aldı

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Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla ile bölgesel güvenlikle ilgili işbirliği konularını ele aldı. Munir ve Kurilla, Pakistan ordusu ile CENTCOM arasında ortak eğitimlerin artırılması gerektiğini vurguladı.

Pakistan ordusunun başındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla ile yaptığı görüşmede bölgesel güvenlikle ilgili işbirliği konularını ele aldı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında ABD'de bulunan Munir, Florida eyaletine bağlı Tampa kentinde CENTCOM'un merkezinde Kurilla ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel güvenlikle ilgili işbirliği konuları ele alındı.

Munir ve Kurilla, görüşmede, Pakistan ordusu ile CENTCOM arasında ortak eğitimlerin artırılması gerektiğini yineledi.

Kaynak: AA / Güncel

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